Яровой Иван Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯровой Иван Дмитриев

Яровой Иван Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яровой
Имя
Иван
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
03 декабрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 542
Источник
Скан
Оригинальная запись
156575. ЯРОВОЙ, ИВАНЪ ДМИТРІЕВЪ. К. м. Городка, Каменецк. у., 61 г.; — К.-Подольск. О. С. 5 Нояб. 909, 121, 4 п. 134, 135, 13, 1 ч. 1647 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 3 Дек. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.