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Недрин Петр Недрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Недрин
Имя
Петр
Отчество
Недрович
Дата исполнения приговора
24 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 157
Источник
Скан
Оригинальная запись
5007. Недрин Петр Недрович. Гр. Фридрихштадтск. у. Бельгейск. в.; — Н С. 3 уч. Холмск, у, Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 24 февр. 919.

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