Гавриленко Василий Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гавриленко
- Имя
- Василий
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48192. ГАВРИЛЕНКО, ВАСИЛІЙ ДАНИловъ (онъ же Чмыли), 27 л. К. Днѣпров. у., в. и с. Краснаго; — З. Н. 3 уч. Днѣпров. у., 13 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 10 Нояб. 910.
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