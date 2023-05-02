Кухаренко Федор Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кухаренко
- Имя
- Федор
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84053. КУХАРЕНКО, ФЕДОРЪ АНТОновъ, 32 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Кіева; — З. Н. 2 уч. Евпаторійск. у., 29 Марта 911, 169, 2 и 8 п. 170 М., тюр. 9 м. Исп. 29 Марта 911. | 910 89610 169 М. | 903 г. Воен. С., за кражу и нанесеніе смерт. ранъ, арест. отд. 3 г.
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