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Тонкошкуренко Яков Онисимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тонкошкуренко
Имя
Яков
Отчество
Онисимов
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 407
Источник
Скан
Оригинальная запись
140068. ТОНКОШКУРЕНКО, ЯКОВЪ Онисимовъ. Мщ. г. Керчи, 32 л.; — Феодосійск. У. С. 9 Окт. 909, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 7 Нояб. 909.

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