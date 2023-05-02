Куренков Сергей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куренков
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 217
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7653. КУРЕНКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 28 л., г. Воронежа. В. Т. 8 стр. корп. Ст. ст. 113 ч. 1, 114 ч. 2, 116 и 205 п. «б», лиш. св. 4 г. Исп. 23 ноября 923.
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