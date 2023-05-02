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Джамагулов Абдулла

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Джамагулов
Имя
Абдулла
Дата исполнения приговора
09 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3882. ДЖАМАГУЛОВ АБДУЛЛА, 50 л., Петропавловск. у., Красноярск. в., с. Советское Общество. Акмолинск. Губсуд. Ст. ст. 114а, 181 ч. 2, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 9 июля 923.

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