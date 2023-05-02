Киларев Петр Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киларев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 12 сентябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 165
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39467. КИЛАРЕВЪ, ПЕТРЪ СТЕПАНОВЪ. К. изъ сс. Балаганск. у., Идинск. в., с. В. Острожнаго, 50 л., рд. Трубчев. у., Красносельск. в., въ с. Красномъ; — М. С. 2 уч. Балаганск. у., 169 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 12 Сент. 908. | 908 71613 169 М. | 84 20699 170 М | 92 111674 1655 У. | 82 80103 1647 У. | 89 51871 1655 У. | 81 12582 169 М. | 86 84100 169 М.
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