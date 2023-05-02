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Кукалевский Георгий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кукалевский
Имя
Георгий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
14 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
7464. КУКАЛЕВСКИЙ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 48 л., г. Харькова. В. Т. Триб. б. Петроградск. окр. пут. сообщ. Ст. ст. 105, 128 ч. 1, лиш. св. 5 л. 4 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 14 авг. 923.

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