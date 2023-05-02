Лахецкий Ян Юзефов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лахецкий
- Имя
- Ян
- Отчество
- Юзефов
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 281
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87996. ЛАХЕЦКІЙ, ЯНЪ ЮЗЕФОВЪ (Михайловъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Нешав. у., гм. Чаманинъ, д. Сѣраковы, 70 л., рд. т. же у. и гм., въ д. Осекъ; — Гм. С. 5 окр. Кольск. у., 169 и 8 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 6 Іюня 908. | 92 4236 177 М. | 83 25730 170 М. | 87 70595 1655 У. | 79 38931 170 М.
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