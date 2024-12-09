Тумеев Галей Вилеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тумеев
- Имя
- Галей
- Отчество
- Вилеев
- Дата исполнения приговора
- 18 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 330
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99360. ТУМЕЕВЪ, ГАЛЕЙ ВИЛЕЕВЪ, 30 л. К. Лаишев. у., Чирновск. в., д. Именькова; — З. Н. 1 уч. Лаишев. у., 28 Дек. 910, 14², 169 и 8 п. 170 М., по слож. съ наказ. по приг. Лаишев. У. С. отъ 29 Мая 910 г. (169 М., тюр. 6 м.), тюр. 1 г. Исп. 18 Янв. 911. | 24 Нояб. 908 г. З. Н. 1 уч. Лаишевск. у., 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м.
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