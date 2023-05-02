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Чертовня Василий Ефремович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чертовня
Имя
Василий
Отчество
Ефремович
Дата исполнения приговора
03 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8013. ЧЕРТОВНЯ, ВАСИЛИЙ ЕФРЕМОВИЧ, Гр. Торопецк. у., Вохоновск. в., с. Чертово,; Н. С. 8 уч. Торопецк. у., Кража, лиш. св. 6 м., Исп. Зсент. 919.

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