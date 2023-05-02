Орлов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Михаил Сергеевич

Орлов Михаил Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Орлов
Имя
Михаил
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7237. ОРЛОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, 17 л., В.-Удинск. у., Тарбагатайск. в. Главсуд Бурято-Монгольск. АССР. Ст. ст. 142, 180 п. ≪в≫, лиш. св. 3 г. 9 м. 26 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 30 октября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.