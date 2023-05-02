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Трошина Екатерина Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трошина
Имя
Екатерина
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
25 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 353
Источник
Скан
Оригинальная запись
12094. ТРОШИНА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА, 19 л., Кашинск. у., Бобровск. в., д. Данилково. Деж. Кам. Н. С. г. Ленинграда. Ст. ст. 16, 180 п. «б», лиш. св. 1½ Г. П. В. 3. С. 25/ѴІІ—24.

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