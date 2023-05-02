Трошина Екатерина Петровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трошина
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Петровна
- Дата исполнения приговора
- 25 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 353
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12094. ТРОШИНА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА, 19 л., Кашинск. у., Бобровск. в., д. Данилково. Деж. Кам. Н. С. г. Ленинграда. Ст. ст. 16, 180 п. «б», лиш. св. 1½ Г. П. В. 3. С. 25/ѴІІ—24.
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