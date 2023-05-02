Овсянников Семен Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Овсянников
- Имя
- Семен
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 20 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17757. ОВСЯННИКОВ, СЕМЕН ИГНАТЬЕВИЧ, 44 л. Гр. Джеватск. у., Новохерсонск. в. и с.; — Н. С. 9 р. Александровск. у. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 20 д. пр. з. Исп. 20 сент. 920.
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