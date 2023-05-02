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Федоров Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
19 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 298
Источник
Скан
Оригинальная запись
10311. ФЕДОРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л., Порховск. у., Дновск. в., д. Егольской. Псковск. Губсуд. Ст. 144, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 19/ХІІ—26.

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