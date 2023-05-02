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Панкрутский Егор Сильвестрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панкрутский
Имя
Егор
Отчество
Сильвестрович
Дата исполнения приговора
13 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
7414. ПАНКРУТСКИЙ ЕГОР СИЛЬВЕСТРОВИЧ, 25 л., Горецк. у. и в . д. Слободы Смоленск. Губсуд. Ст. 197, лиш св. 2 г. 8 м. 26 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 13 ноября 923.

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