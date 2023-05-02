Панкрутский Егор Сильвестрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панкрутский
- Имя
- Егор
- Отчество
- Сильвестрович
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7414. ПАНКРУТСКИЙ ЕГОР СИЛЬВЕСТРОВИЧ, 25 л., Горецк. у. и в . д. Слободы Смоленск. Губсуд. Ст. 197, лиш св. 2 г. 8 м. 26 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 13 ноября 923.
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