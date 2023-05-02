Попов Захар Михеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попов
- Имя
- Захар
- Отчество
- Михеев
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 330
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106719. ПОПОВЪ, ЗАХАРЪ МИХЕЕВЪ. К. Екатеринбургск. у., в. и с. Хромцовскаго, 27 л.; — Троицк. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 Г. ИСП. 23 Мая 909. 904 91042 170 М. | 900 74135 169 М. 901 76676 169 М.
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