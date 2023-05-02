Лесоволов Евтихий Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лесоволов
- Имя
- Евтихий
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96102. ЛѢСОВОЛОВЪ, ЕВТИХІЙ АЛЕКСѣевъ, 29 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Богучарск. у., Дьяченковск. в., сл. Полтавской, рд. Черкасск. (н/Д.) окр., въ ст. Александровской; — Острогожск. О. С., 28 Апр. 911, 152¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 5 м. предв. заключ. Исп. 7 Іюня 911. | 909 135530 1 ч. 1655 У. | 904 24431 172 М. | 908 109062 169 М. | 902 66235 170 М. | 908 73562 169 М. | 901 4594 172 М. | 905 24446 1643 У. | 900 19965 169 М.
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