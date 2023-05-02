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Денисов Николай Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Денисов
Имя
Николай
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
13 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
2620. ДЕНИСОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 30 л., г. Алатыря. Н. С. 3 уч. Алатырск. у. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 13/ІІІ - 24.

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