Терешков Михаил Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Терешков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 297
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45768. ТЕРЕШКОВЪ, МИХАИЛЪ ПЕТровъ. Сс.-посел. Ачинск. у., Покровск. в., с. Чернорѣченскаго, 22 л., рд. Гроднен. у., Скительск. в., въ д. Хватахъ; — Красноярск. О. С., 134, 135, 13 и 1 ч. 1647 У. и § ѴІ 438 У. о сс., во врем. зав. раб. на 1½ г. Исп. 26 Марта 907. | 903 71006 1489 и 1490 У.
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