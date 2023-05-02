Шушаркин Максим Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шушаркин
- Имя
- Максим
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 03 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 370
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12298. ШУШАРКИН, МАКСИМ ИВАНОВИЧ, 26 л. Гр. Михайловск. у., Воронье-Выселковск. в. и с.; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Дезертир., лиш. св. 1 г., с зач. 17 д. пр. з. Исп. 3 сент. 920.
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