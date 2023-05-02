Прошин Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрошин Григорий Степанович

Прошин Григорий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прошин
Имя
Григорий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
06 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
27963. ПРОШИН, ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ, 27 л. Гр. Краснослободск. у., Рыбкинск. в. и с.; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Дезерт., лиш. св. 5 л., с зач. 10 д. пр. з. Исп. 6 авг. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.