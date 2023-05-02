Тумялис Осип Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тумялис
- Имя
- Осип
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 443
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 109752. тумялисъ, осипъ михайловъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Сейнск. у;, гм. Красново, д. Новинники, 42 л.; - 13 и 2 ч. 1655 У., 905 71144 1655 905 36496 1647 У. | 99 105517 1653 У. | 99 63614 170 М. | Сувалкск. О. С., 134, 135, 152, арест, отд. 2 х / 2 г. Исп. 30 Мая 909. У. | 97 97792 1653 У. І96 100932 1647 У. І 92 121063 1647 У.
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