Дунаев Иван Арсеньевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дунаев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Арсеньевич
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 120
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4195. ДУНАЕВ ИВАН АРСЕНЬЕВИЧ, 32 л., Валдайск. у., Рождественск. в., с. Кузнечкова. Новгородск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. п пор. пр. 3 г. Исп. з окт. 923.
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