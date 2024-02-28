Назаров Яков Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Назаров
- Имя
- Яков
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 74939. НАЗАРОВЪ, ЯКОВЪ ПЕТРОВЪ. К. Мещовск. у., в. и с. Стрѣльни, 37 л.; — М. С. 4 уч. Благовѣщен. О. С., 169 М.,тюр. 6 м. Исп. 17 Окт. 905 (вѣр.). 74940. НАЗАРЧУКЪ, КОНСТАНТИНЪ Ивановъ. К. Житомірск. у., Утомірск. в., д. Злобичи, 18 л.; — Житомирск. О. С., 12, 13, 169, 2 и 5 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 11 Іюля 907.
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