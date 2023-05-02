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Кравцов Гавриил Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кравцов
Имя
Гавриил
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
08 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
6910. КРАВЦОВ ГАВРИИЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 18 л., Константиноградск. у., Параскеевск. в., с. Семеновки, В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ., Ст. 70 ч. 1, лиш. св. 4 г. 7 м. 19 д., Исп. 8 июня 923.

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