Каширин Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каширин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 19 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4500. КАШИРИН ПЕТР ИВАНОВИЧ, 16 л., Городецк. у., Николо-Погостинск. в., д. Аржаново. Н. С. 5 уч. г. Нижне-Новгорода. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 4 м. П. в. з. с. 19/ѴІ—24.
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