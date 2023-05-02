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Сенковский Юзеф Юзефов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сенковский
Имя
Юзеф
Отчество
Юзефов
Дата исполнения приговора
23 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
50396. СЕНКОВСКІЙ, ЮЗЕФЪ ЮЗЕФОВЪ. К. Пултуск. у., гм. Винница, д. Павлово. 17 л.; — М. С. 26 уч. г. Варшавы, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 23 Мая 905.

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