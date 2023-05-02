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Дробышев Василий Онуфриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дробышев
Имя
Василий
Отчество
Онуфриевич
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 78
Источник
Скан
Оригинальная запись
2704. ДРОБЫШЕВ ВАСИЛИЙ ОНУФРИЕВИЧ, 32 л., Канск. у., Амонашевск. в., д. Шумихи. Енисейск. Губсуд. Ст. 58 ч. 1, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 12 нояб. 923.

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