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Мартышин Иван Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мартышин
Имя
Иван
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
7575. Мартышин Иван Григорьев., 19 л. Тюменск. окр., Ялуторовск. р., д. Кокуй. Тюменск. Окр. С. Ст. 1 ч. 153., л. с. 2½ г. 16 нояб. 927.

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