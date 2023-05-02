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Кочнев Александр Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочнев
Имя
Александр
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
15 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 157
Источник
Скан
Оригинальная запись
5477. КОЧНЕВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ. 27 л., б. Екатеринбургск. г., Камышловск. у., Кочневск. в. и д. б. Екатергинбургск. Губсуд. Ст. ст. 140б, 142, 180а, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. В. З. С. 15/І—24.

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