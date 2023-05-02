Калинин Василий Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калинин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 25 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 121
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4175. КАЛИНИН ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, 38 л., Вдовск. у., Мошковск. в., д. Котельно. Н. С. 4 уч. Троцк. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. П. В. З. С. 25/ѴІІІ—24.
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