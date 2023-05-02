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Израилович Мендель Данилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Израилович
Имя
Мендель
Отчество
Данилов
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 151
Источник
Скан
Оригинальная запись
133188. ИЗРАИЛОВИЧЪ, МЕНДЕЛЬ ДАНИЛОВЪ. Мщ. д. Сроцкъ-Частный, гм. Подолинъ, Петроков. у., 21 г.; — М. С. 13 уч. г. Лодзи 27 Авг. 909, 2 и 7 п. 170 и 3 п. 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 8 Окт. 909.

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