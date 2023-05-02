Израилович Мендель Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Израилович
- Имя
- Мендель
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 151
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133188. ИЗРАИЛОВИЧЪ, МЕНДЕЛЬ ДАНИЛОВЪ. Мщ. д. Сроцкъ-Частный, гм. Подолинъ, Петроков. у., 21 г.; — М. С. 13 уч. г. Лодзи 27 Авг. 909, 2 и 7 п. 170 и 3 п. 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 8 Окт. 909.
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