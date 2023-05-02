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Драб Игнатий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Драб
Имя
Игнатий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 115
Источник
Скан
Оригинальная запись
132224. ДРАБЪ, ИГНАТІЙ ИВАНОВЪ. К. Диснен. у., Плисск. в., д. Думашей, 38 л.; — М. С. 20 уч. Рижско-Вольмар. окр. 12 Сент. 909, 8 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Сент. 909. | 903 31590 169 М.

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