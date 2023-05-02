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Бездушный Сергей Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бездушный
Имя
Сергей
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
12 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
804. БЕЗДУШНЫЙ СЕРГЕЙ ЕФИМОВИЧ, 31 г., Бердичевск. у., Самардинск. в. и с. Н. С. 3 уч. г. Благовещенска. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 12 дек. 923.

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