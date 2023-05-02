Павлюков Нестор Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлюков
- Имя
- Нестор
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8274. ПАВЛЮКОВ НЕСТОР НИКИТИЧ, 37 л., Бежицк. у., Бытошевск. в., д. Бодровки. Брянск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. Приг. вступил в закон. силу 28 февр. 924.
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