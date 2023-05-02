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Дроздов Алексей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дроздов
Имя
Алексей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 80
Источник
Скан
Оригинальная запись
2739. ДРОЗДОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, 24 л., Саратовск. г., Сердобск. у., с. Соколка. Н. С. 1 уч. Хабаровск у. Ст. 180 п. «д», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 27/ХІ - 24.

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