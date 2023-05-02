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Кораблев Иван Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кораблев
Имя
Иван
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
22 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
6099. КОРАБЛЕВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ, 23 л., Челябинск. у., станицы Еткульской. Н. С. 1 уч. Тульск. у. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1 г. Приг. вступил в за­кон. силу 22 апр. 924.

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