Чадаев Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чадаев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20338. ЧАДАЕВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 31 г. Гр. Даниловск. у., Вятск. в., д. Лычева; — Н. С. 5 р. Даниловск. у. Изгот. самог., лиш. св. 6 м. условно.
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