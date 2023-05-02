Нагарева Прасковья Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нагарева
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 01 май 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5810. НАГАРЕВА, ПРАСКОВЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, 24 л. Гр. Шуйск. у., Алфревск. в., с. Калинкика;— Н. С. 3 р. г. Рыбинска. Кража, лиш. св. з г. Исп. 1 мая 921.
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