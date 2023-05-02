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Нагарева Прасковья Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нагарева
Имя
Прасковья
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
01 май 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 170
Источник
Скан
Оригинальная запись
5810. НАГАРЕВА, ПРАСКОВЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, 24 л. Гр. Шуйск. у., Алфревск. в., с. Калинкика;— Н. С. 3 р. г. Рыбинска. Кража, лиш. св. з г. Исп. 1 мая 921.

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