Бобров Федор Прокофьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобров
- Имя
- Федор
- Отчество
- Прокофьевич
- Дата исполнения приговора
- 16 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21923. БОБРОВ, ФЕДОР ПРОКОФЬЕВИЧ, 26 л. Гр. Гдовск. у., Выскатск. в., д. Попкова Гора; — Н. С. 3 уч. г. Кронштадта. Кража, лиш. св. 1 г. и 6 м., с зач. 3 м. и 10 д. пр. з. Исп. 16 апр. 920.
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