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Шевочев Сергей Нилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шевочев
Имя
Сергей
Отчество
Нилович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
8185. ШЕВОЧЕВ, СЕРГЕЙ НИЛОВИЧ, 28 л. Гр. Осташковск. у., Емшинск. в., д. Замошья; - Н. С. 2 р-на Осташковск. у. Кража, лиш. св. 1 г. условно.

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