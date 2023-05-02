Корнаш Шимон Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корнаш
- Имя
- Шимон
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 21 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 293
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 22142. КОРНАШЪ, Шимонъ Андреевъ. Кр., 21 г., род. Луков. у., гм. Гулловъ, въ д. Окшей, жилъ того же у. и гм., въ д. Кашей; приг. М. С. г. Гарволина, по 169 и 1 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 м. Исп. 21 Янв. 1887 г.
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