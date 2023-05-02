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Михалевич Арсений Дорофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михалевич
Имя
Арсений
Отчество
Дорофеев
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
136235. МИХАЛЕВИЧЪ, АРСЕНІЙ ДОРОФЕЕВЪ. Сн. лич. поч. гр., 21 г., рд. въ с. Бужниковцахъ, Летичев. у.; — Кишинев. О. С. 9 Сент. 909, послѣдн. ч. 1649 У., арест. отд. 1 г. Исп. 6 Окт. 909.

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