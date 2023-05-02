Михалевич Арсений Дорофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михалевич
- Имя
- Арсений
- Отчество
- Дорофеев
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 264
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136235. МИХАЛЕВИЧЪ, АРСЕНІЙ ДОРОФЕЕВЪ. Сн. лич. поч. гр., 21 г., рд. въ с. Бужниковцахъ, Летичев. у.; — Кишинев. О. С. 9 Сент. 909, послѣдн. ч. 1649 У., арест. отд. 1 г. Исп. 6 Окт. 909.
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