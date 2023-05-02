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Бондин Павел Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бондин
Имя
Павел
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
18 январь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
81421. БОНДИНЪ, ПАВЕЛЪ АНДРЕЕВЪ (онъ же Силинъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Муромск. у., Липенск. в., с. Большого-Окулова, 30 л.; — М. С. 3 уч. г. Н.-Новгорода, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 18 Янв. 908. | 905 79127 1647 У. | 95 23598 169 М. | 902 39969 1643 У. | 94 69314 169 М. | 97 82046 1643 У. | 89 71658 169 М.

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