Калинин Тимофей Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калинин
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 121
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4187. КАЛИНИН ТИМОФЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 22 л., Барнаульск. у., Средне-Краюшкинск. в., д. Кинзурово. В. Т. сухопутно-морск. сил Приморск. р. Ст. 206, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. В. З. С. 20/Х—24.
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