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Калинин Тимофей Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калинин
Имя
Тимофей
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
4187. КАЛИНИН ТИМОФЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 22 л., Барнаульск. у., Средне-Краюшкинск. в., д. Кинзурово. В. Т. сухопутно-морск. сил Приморск. р. Ст. 206, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. В. З. С. 20/Х—24.

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