Иванов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Василий Иванович

Иванов Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
19 декабрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
1537. ИВАНОВ, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 18 л. Гр. Порховск. у., Ябинк. в., д. Ольфанова;—Н. С. 3 р. г. Рыбинска. Кража, лиш. св. 1 ½ г. Исп. 19 дек. 921.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close