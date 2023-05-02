Шмелев Иван Трофимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шмелев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Трофимович
- Дата исполнения приговора
- 03 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 379
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14495. Шмелев Иван Трофимович, 46 л., Тагильск. окр., В.-Шайтанск. завода. Н. С. 10 уч. Тагильск. окр. Ст. ст. 2 ч. 86, 139, лиш. св. 1., г. и пор. пр. 12 г. П. в. з. с. 3/ІІ—26.
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