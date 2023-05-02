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Болдырев Василий Ильин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Болдырев
Имя
Василий
Отчество
Ильин
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
45345. БОЛДЫРЕВЪ, ВАСИЛІЙ ИЛЬИНЪ. К. Задов. у., Стебаевск. в., с. Архангельскихъ Борокъ, 30 л.; — Воронеж. О. С. (въ 4 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 28 Мая 905. | 99 9088 169 М. | 96 34104 169 М. | 97 34154 170 М.

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